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09:11 18 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине изменили правила призыва в армию

Кабмин внес изменения в Положение о проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на службу по контракту.

Отмечается, что постановлением №100 от 20 января 2021 внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года, путем изложения его в новой редакции.

Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведения их в соответствие с действующим законодательством.

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Тэги: призывники, срочная служба

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