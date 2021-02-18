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Главная » Украина » Общество
11:02 18 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Возле Рады митингуют «евробляхеры»

В Верховной Раде сегодня запланировано голосование законопроекта об упрощенном растаможивании автомобилей.

В Киеве сегодня, 18 февраля, возле Верховной Рады на митинг собрались представители Автоевросилы. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Протестующие собрались на акцию из-за запланированного на сегодня голосования в Раде законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.

Активисты Автоевросилы перекрывают входы в парламент. Также на месте проведения акции находится большое количество силовиков.

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Тэги: протест, митинг, евробляхеры

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