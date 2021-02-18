Возле Рады митингуют «евробляхеры»
В Верховной Раде сегодня запланировано голосование законопроекта об упрощенном растаможивании автомобилей.
В Киеве сегодня, 18 февраля, возле Верховной Рады на митинг собрались представители Автоевросилы. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.
Протестующие собрались на акцию из-за запланированного на сегодня голосования в Раде законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей.
Активисты Автоевросилы перекрывают входы в парламент. Также на месте проведения акции находится большое количество силовиков.
Новости по теме
Сторонники Трампа штурмовали Капитолий, где собирались огласить результаты выборов и признать Байдена президентом. Протестующие уже вступают в конфликт с полицейскими, попутно скандируя кричалки.
Во время стычек на Майдане между протестующими предпринимателями и полицией пострадали люди с обеих сторон. Травмировано несколько десятков человек.
Горняки наибольшей государственной шахты требуют выплатить долги и улучшить условия работы.