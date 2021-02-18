Заместителю министра обороны РФ СБУ сообщила о подозрении

Генерал-полковник Андрей Картаполов обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову, сообщает пресс-служба ведомства

Так, по данным следствия Картаполов в январе-феврале 2015 года, будучи в должности начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника Генштаба ВС РФ, планировал и координировал действий подразделений российских вооруженных сил и подконтрольных РФ незаконных вооруженных формирований по захвату Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

При этом, считают следователи, Картаполов действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа военного руководства РФ.

Также установлено, что в августе 2014 года Картаполов «планировал и управлял российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов у Иловайска во время их выхода так называемым «зеленым коридором» под предоставленные «гарантии» руководства РФ, обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей».

Андрею Картаполову грозит пожизненное лишение свободы.

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