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17:37 18 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховная Рада назначила нового судью КСУ

В Конституционном суде вакантными остаются две судейские должности – по одной от парламента и съезда судей.

Верховная Рада проголосовала за назначение Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда Украины. Его кандидатуру поддержал 241 нардеп на пленарном заседании в четверг, 18 февраля.

Кичун – кандидатура от фракции Слуга народа. Также на эту должность также претендовали Ольга Боднарь-Петровская (фракция Батькивщина), Юрий Павленко (по квоте Оппозиционной платформы – За жизнь) и Руслан Сидорович (по квоте Голоса).

После назначения Кичуна на должность, в КСУ вакантными все еще остаются две судейские должности – по одной от парламента и съезда судей.

Виктор Кичун – доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В декабре 2019 года он подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного суда.

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Тэги: ВР, КСУ, глава

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