ГБР рассказало о разоблачении топ-коррупционеров
Ведомство разоблачило преступления, в результате которых государству был нанесен ущерб в размере двух миллиардов гривен. Среди обвиняемых – бывшие замминистра, руководитель Госслужбы занятости и глава одного из госагентств.
Государственное бюро расследований разоблачило чиновников, которые нанесли ущерб государству почти на два миллиарда гривен в 2020-2021 годах. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.
В ГБР рассказали о раскрытых преступлениях, которые нанесли наибольший финансовый ущерб.
Так, бывшего заместителя министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций будут судить по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. По данным следствия, в результате его махинаций с недвижимостью государство потеряло 23,7 млн грн. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.
Еще одно дело касается бывшего исполнителя обязанностей председателя Государственной службы занятости Украины и его пособника, которых судить за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Они требовали и получили с руководства частного предприятия «откаты» по тендеру в размере 800 000 гривен. К противоправной схемы причастны также заместитель руководителя Департамента – начальник управления Госслужбы занятости и частное лицо в качестве посредника. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу, а 800 тыс. грн арестованы.
Также глава одного из государственных агентств Украины подозревается в незаконном обращении с радиоактивными материалами. В результате действий чиновника, по версии следствия, государству причинен материальный ущерб в сумме свыше 2 миллионов 753 тысяч гривен. Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено, выполняются требования статьи, а 2 миллиона 753 тысяч гривен возвращены и возмещены государству.
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