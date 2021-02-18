ГБР рассказало о разоблачении топ-коррупционеров

Ведомство разоблачило преступления, в результате которых государству был нанесен ущерб в размере двух миллиардов гривен. Среди обвиняемых – бывшие замминистра, руководитель Госслужбы занятости и глава одного из госагентств.

Государственное бюро расследований разоблачило чиновников, которые нанесли ущерб государству почти на два миллиарда гривен в 2020-2021 годах. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

В ГБР рассказали о раскрытых преступлениях, которые нанесли наибольший финансовый ущерб.

Так, бывшего заместителя министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций будут судить по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. По данным следствия, в результате его махинаций с недвижимостью государство потеряло 23,7 млн грн. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.

Еще одно дело касается бывшего исполнителя обязанностей председателя Государственной службы занятости Украины и его пособника, которых судить за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Они требовали и получили с руководства частного предприятия «откаты» по тендеру в размере 800 000 гривен. К противоправной схемы причастны также заместитель руководителя Департамента – начальник управления Госслужбы занятости и частное лицо в качестве посредника. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу, а 800 тыс. грн арестованы.

Также глава одного из государственных агентств Украины подозревается в незаконном обращении с радиоактивными материалами. В результате действий чиновника, по версии следствия, государству причинен материальный ущерб в сумме свыше 2 миллионов 753 тысяч гривен. Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено, выполняются требования статьи, а 2 миллиона 753 тысяч гривен возвращены и возмещены государству.

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