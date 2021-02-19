В России рекордный за пять лет рост цен на продукты
В первом месяце 2021 года продовольственные товары в России подорожали, по сравнению с январем прошлого года, на 7%.
Такое подорожание стало рекордным за последние пять лет, отмечают аналитики: в январе 2016 года рост цен на продукты питания в годовом выражении составил чуть более 9%.
По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в нынешнем январе сильнее всего продовольственные товары подорожали в Дагестане (на 10,85% в годовом выражении), Саратовской области (на 10,2%) и Адыгее (на 9,7%). Далее по этому показателю следуют Рязанская область, Кабардино-Балкария и Хакасия – во всех этих регионах показатель роста цен превысил 9%.
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