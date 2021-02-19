Американский Time назвал самую влиятельную знаменитость года

Этого звания удостоилась британская 25-летняя певица Дуа Липа. Ее фото украсило обложку журнала.

В качестве характеристики артистки издание приводит слова ее коллеги по цеху Кайли Миноуг.

«Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы», – указано в подписи к фото.

Также журнал снял Дуа Липу для своей обложки. На ней поп-дива позирует в воздушном шифоновом платье цвета фуксии и в лодочках модного лилового цвета на ногах.

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