Американский Time назвал самую влиятельную знаменитость года
Этого звания удостоилась британская 25-летняя певица Дуа Липа. Ее фото украсило обложку журнала.
В качестве характеристики артистки издание приводит слова ее коллеги по цеху Кайли Миноуг.
«Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы», – указано в подписи к фото.
Также журнал снял Дуа Липу для своей обложки. На ней поп-дива позирует в воздушном шифоновом платье цвета фуксии и в лодочках модного лилового цвета на ногах.
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