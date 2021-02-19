Степанов полетел в Индию контролировать отправку вакцины

Вакцинация населения должна была начаться в Украине 15 февраля.

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил о том, что отправился в Индию, чтобы на месте проконтролировать отправку вакцины в Украину и провести переговоры с «крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India».

«Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас.

Поэтому основная задача – к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford / AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем.

Отправку первой партии проконтролирую на месте. Важность груза обязывает», – так прокомментировал свою поездку министр.

Serum Institute of India по контракту должен поставить в Украину вакцину AstraZeneca. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Вакцинация населения должна была начаться в Украине 15 февраля.

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