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12:51 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Порошенко стал единоличным владельцем телеканала «Прямий», чтобы не закрыли

Пресс-секретарь главы государства прокомментировала заявление Петра Порошенко о планах СНБО закрыть «Прямой».

Петр Порошенко отныне официальный владелец телеканала «Прямий», который ранее по документам принадлежал экс-нардепу «Партии регионов» Владимиру Макеенко.

«Есть информация, что завтра (19 февраля – ред.)  СНБО собирается ввести санкции против Макеенко и по этой причине экс-президент решил переписать на себя канал, чтобы его не закрыли», – так прокомментировал ситуацию экс-президент.

На запланированном на пятницу, 19 февраля, заседании Совета нацбезопасности и обороны не собирались вносить телеканал «Прямой» в список подсанкционных телевещателей. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, сообщает Украинская правда.

По ее словам, решение закрыть каналы 112 Украина, ZIK и NewsOne не было политическим, оно принималось исключительно на защиту государственных интересов.

«Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования из государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины», – объяснила пресс-секретарь.

При этом она подчеркнула, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

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Тэги: снбо, Петр Порошенко, телеканал «Прямий»

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