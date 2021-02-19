Киев на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха

Киевлянам советуют по возможности оставаться в помещении и не открывать окна, а людям с респираторными заболеваниями – пользоваться респираторами.

Киев находится на четвертом месте среди городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair в пятницу, 19 февраля.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 187 пунктов (очень вредно) при предельно допустимой норме в 50 пунктов.

Людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.

Напомним, что такая ситуация сохраняется в Киеве уже четвертый день подряд. Накануне Киев был на восьмом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха составлял тогда 160.

Тэги: Киев, экология, воздух