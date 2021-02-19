Киев на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха
Киевлянам советуют по возможности оставаться в помещении и не открывать окна, а людям с респираторными заболеваниями – пользоваться респираторами.
Киев находится на четвертом месте среди городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair в пятницу, 19 февраля.
Индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 187 пунктов (очень вредно) при предельно допустимой норме в 50 пунктов.
Людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.
Напомним, что такая ситуация сохраняется в Киеве уже четвертый день подряд. Накануне Киев был на восьмом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха составлял тогда 160.
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