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14:30 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киев на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха

Киевлянам советуют по возможности оставаться в помещении и не открывать окна, а людям с респираторными заболеваниями – пользоваться респираторами.

Киев находится на четвертом месте среди городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair в пятницу, 19 февраля.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 187 пунктов (очень вредно) при предельно допустимой норме в 50 пунктов.

Людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.

Напомним, что такая ситуация сохраняется в Киеве уже четвертый день подряд. Накануне Киев был на восьмом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха составлял тогда 160.

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Тэги: Киев, экология, воздух

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