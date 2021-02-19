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Главная » Украина » Экономика
17:30 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Иностранцы скупили 10% гособлигаций Украины

С начала года нерезиденты увеличили портфель украинских гособлигаций на полтора процента.

За неделю иностранцы купили украинских гособлигаций на 2,844 млрд грн, увеличив долю нерезидентов до 102,864 млрд грн, что составляет 10% от всего объема ОВГЗ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в пятницу, 19 февраля.

Крупнейшими держателями ОВГЗ остаются украинские банки с общей долей 51,17%. В течение недели количество ОВГЗ в их собственности выросло на 5,084 млрд грн.

Физические лица увеличили свой портфель на 897 млн грн, а в структуре держателей ОВГЗ их доля составляет 1,3%

Портфель юридических лиц увеличился на 395 млн грн, а территориальные общины впервые за год увеличили свой портфель, на 81 млн грн. Портфель НБУ не изменился.

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Тэги: минфин, ОВГЗ, гособлигации

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