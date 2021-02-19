Иностранцы скупили 10% гособлигаций Украины
С начала года нерезиденты увеличили портфель украинских гособлигаций на полтора процента.
За неделю иностранцы купили украинских гособлигаций на 2,844 млрд грн, увеличив долю нерезидентов до 102,864 млрд грн, что составляет 10% от всего объема ОВГЗ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в пятницу, 19 февраля.
Крупнейшими держателями ОВГЗ остаются украинские банки с общей долей 51,17%. В течение недели количество ОВГЗ в их собственности выросло на 5,084 млрд грн.
Физические лица увеличили свой портфель на 897 млн грн, а в структуре держателей ОВГЗ их доля составляет 1,3%
Портфель юридических лиц увеличился на 395 млн грн, а территориальные общины впервые за год увеличили свой портфель, на 81 млн грн. Портфель НБУ не изменился.
Новости по теме
Больше половины гособлигаций Украины находится в портфеле банков, нерезиденты вложения снизили за год на 32 млрд грн.
Министерство финансов России видит возможность размещения в 2017 году государственных облигаций, номинированных в китайских юанях.
Министерство финансов 3 февраля продало государственные облигации, номинированные в иностранной валюте, на $59,999 081 млн.