В ОП настаивают на принятии правок в закон о госслужбе

Президент будет настаивать на проведении внеочередного заседания Рады для принятия его правок в законопроект.

Парламент должен принять правки президента Владимира Зеленского в закон о госслужбе, чтобы разблокировать выплаты для работников нескольких отраслей. Об этом в пятницу, 19 февраля, написала в Facebook его пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Если сегодня не будут внесены изменения в Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы, то будут невозможными выплаты для работников многих отраслевых групп, в том числе шахтеров, энергетиков и всех, чьи выплаты согласовываются в пределах устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства. Соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена», – заявила она.

Мендель добавила, что президент будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента на следующей неделе для принятия закона.

Отметим, что Верховная Рада уже закончила пленарную неделю. Также уже стало известно, что нардепы соберутся на внеочередное заседание 23 февраля. На нем планируется проголосовать ветированный Зеленским законопроект.

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