В Чехии людей обязали носить одновременно две маски

Две маски либо же специальные респираторы чехам понадобится надевать в магазинах и транспорте.

Власти Чехии обязали людей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в общественных местах. Об этом сообщает чешское издание iDNES в пятницу, 19 февраля.

Теперь в магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, заявил глава Минздрава Ян Блатны после заседания правительства.

«В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации», – пояснил министр.

Он добавил, что эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей. Прежде министр заявлял, что будет настаивать, чтобы как можно больше людей носили респираторы FFP2, чтобы остановить мутацию британского варианта коронавируса.

Тэги: Чехия, маски, карантин, covid-19