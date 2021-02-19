В Чехии людей обязали носить одновременно две маски
Две маски либо же специальные респираторы чехам понадобится надевать в магазинах и транспорте.
Власти Чехии обязали людей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в общественных местах. Об этом сообщает чешское издание iDNES в пятницу, 19 февраля.
Теперь в магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, заявил глава Минздрава Ян Блатны после заседания правительства.
«В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации», – пояснил министр.
Он добавил, что эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей. Прежде министр заявлял, что будет настаивать, чтобы как можно больше людей носили респираторы FFP2, чтобы остановить мутацию британского варианта коронавируса.
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