США не планируют возвращать Россию в «Большую семерку»
Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать Россию присоединиться к «Большой семерке» (G7).
«Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в «Большую семерку», – заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
В мае прошлого года Дональд Трамп, находясь на посту президента США, назвал формат G7 неэффективным и поэтому сообщил о намерении пригласить на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
В Евросоюзе тогда заявили, что действующий глава «Большой семерки» не может изменять состав формата за счет новых стран.
Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии Крыма.
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