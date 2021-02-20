Разумков созвал внеочередное заседание Рады

На нем рассмотрят предложенные президентом правки в закон о госслужбе, которые разблокируют выплаты для работников нескольких отраслей.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины по требованию президента Владимира Зеленского, которое состоится 23 февраля в 12:00. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает управление Аппарата ВР.

Отмечается, что Рада будет созвана для рассмотрения законопроекта, ранее ветированного президентом, о конкурсах на государственную службу.

«В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва…: созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ… на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украина по возобновлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года», – говорится в тексте распоряжения.

Аппарату Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросе, рассмотрение которого запланировано на нем.

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