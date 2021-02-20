Стоимость биткоина превысила $57 тысяч

Общая стоимость рыночной капитализации криптовалюты биткоин закрепилась выше рубежа в 1 трлн долларов.

Самая популярная криптовалюта биткоин продолжает устанавливать новые рекорды. В субботу, 20 февраля, впервые был преодолен рубеж в 57 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, по состоянию на 15:30 по Киеву криптовалюта на пике подорожала еще на 8,95% и достигла цены 57 470 доллара.

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина также установила рекорд, достигнув 1,07 трлн долларов. Рост за сутки составил 72,44 млрд долларов. Доля биткоина занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют.

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Напомним, стоимость биткоина резко выросла в последние месяцы. Еще в начале октября он стоил около 11 тысяч долларов. Подорожание произошло на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

По данным аналитиков рынка, аппетит к рискованным активам, которые являются криптовалюты, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы США и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря вакцинам.

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