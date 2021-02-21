США поддержали санкции против Медведчука

США выразили поддержку введению санкций СНБО и напомнили, что ввели санкции в отношении украинского политика еще в 2014 году.

«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», – говорится в сообщении.

Посольство напомнило, что в 2014 году США включили Медведчука в список за материальную и технологическую поддержку Януковича, а также за лидерство в организации, члены которой подрывали демократические процессы и институты в Украине и угрожали миру и безопасности государства. В рамках санкций заморозили все активы под юрисдикцией США, а американцам запретили проводить любые транзакции с людьми из санкционного списка.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма.

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