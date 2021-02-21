Японка Наоми Осака выиграла финал Australian Open
В финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису встретились Наоми Осака и американка Дженнифер Бреди.
Упорной борьбы не получилось, встреча длилась чуть больше часа и завершилась победой Осаки в двух сетах – 6: 4, 6: 3.
Для 23-летней японки этот титул стал четвертым на турнирах Grand Slam. Получается, что по четным годам Наоми побеждает на US Open (2018 и 2020), а по нечетным – на Australian Open (2019 и 2021).
Добавим, что для Брэди этот финал стал дебютным на турнирах «Большого шлема».
С понедельника Осака поднимется на вторую строчку мирового рейтинга WTA, Брэди сразу взлетит на 13-ю.
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