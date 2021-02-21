Трамп впервые за месяц выступит на публике
Экс-президент США Дональд Трамп выступит с речью на крупном мероприятии Республиканской партии.
Речь Трампа запланирована на последний день Конференции консервативных политических действий, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Орландо.
«Экс-президент США Дональд Трамп попытается вновь привлечь к себе политическое внимание, выступив с речью во время важной встречи консерваторов», – сообщает Reuters.
Как говорят источники Reuters, Трамп будет говорить «о будущем Республиканской партии и консервативного движения», а также выскажется по поводу «катастрофических» действий нынешнего президента США Джо Байдена.
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