Трамп впервые за месяц выступит на публике

Экс-президент США Дональд Трамп выступит с речью на крупном мероприятии Республиканской партии.

Речь Трампа запланирована на последний день Конференции консервативных политических действий, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Орландо.

«Экс-президент США Дональд Трамп попытается вновь привлечь к себе политическое внимание, выступив с речью во время важной встречи консерваторов», – сообщает Reuters.

Как говорят источники Reuters, Трамп будет говорить «о будущем Республиканской партии и консервативного движения», а также выскажется по поводу «катастрофических» действий нынешнего президента США Джо Байдена.

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