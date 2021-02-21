На Львовщине погибли двое мужчин: граната взорвалась прямо в руках

Женщина в крайне тяжелом состоянии находится в больнице.

В Дрогобыче Львовской области вчера в субботу. 20 февраля, из-за неосторожного обращения с гранатой погибли двое мужчин, а женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook. Он добавил к своему сообщению видео взрыва.

«Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках. Оба мужчины погибли на месте. Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу», – сообщает Геращенко.

Замглавы МВД также отметил, что за прошлый год у граждан изъяли 4400 ручных гранат и 259 гранатометов, и большинство этих орудий пришли из зоны ООС.

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