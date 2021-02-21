Украине прогнозируют частые засухи и суховеи
Засухи в Украине участятся на треть, а сезон градов сместится на весну и осень, говорят метеорологи.
В Украине с годами участятся засухи и суховеи. Об этом сообщает agro-business в воскресенье, 21 февраля.
Как прогнозируют метеорологи, интенсивность засухи в Украине в ближайшие годы вырастет на 15-30%. При этом участятся суховеи и грады – последние также сместятся на ранее нехарактерные для таких погодных явлений весну и осень.
В последние годы в Украине вдвое увеличилось количество дней с дневными температурами воздуха более +30°C. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины, тогда как степь атакует засуха. Глубина промерзания почвы существенно снизилась, что способствует усвоению почвой зимних осадков и формирования достаточного увлажнения почвы весной.
Климатические изменения могут вызвать преждевременное созревание яровых сельскохозяйственных культур и одновременно снизить их урожайность, поясняют специалисты. Продолжительность активной вегетации растений уже выросла в среднем на 10 дней. При этом условия вегетации для озимой пшеницы станут более благоприятными.
Кроме того, озимый рапс будет лучше расти в северных регионах и хуже – в степи. В северные области Украины переместятся также зоны выращивания сои и подсолнечника. Выращивание же кукурузы станет проблематичным.
Наконец, прогнозируется распространение различных болезней растений, вредителей, активизация сорняков.
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