У Зеленского есть запасной план на случай отказа от МВФ

Зеленский рассказал, почему МВФ отказал в транше и как власть планирует действовать дальше.

Глава государства рассказал, что имеет «план Б» и «план В» на случай дальнейшего отказа Международного валютного фонда.

Украина не получила транш МВФ из-за ряда причин. В частности, украинская власть должна принять ряд законов. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума Украина 30.

Зеленский отметил, что Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.

«Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будет выделен второй транш на еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей», – сказал он.

При этом Зеленский отметил, что имеет запасной план на случай отказа МВФ в транше.

«Я уверен в этом, что (Украина получит транш МВФ до конца года, – ред.). У нас в целом нет такого вопроса «если нет». Если нет – у нас всегда есть «план Б, план В», – отметил президент.

Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВСП). Впрочем, соответствующий законопроект ВСП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.

Зеленский добавил, что существуют также еще несколько экономических договоренностей, которые Украина должна выполнить для получения транша.