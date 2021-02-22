Минцифры создаст англоязычную версию Дії

Английской версией государственного портала смогут воспользоваться иностранцы и украинцы, проживающие за рубежом.

Тендер на проведение исследования для определения необходимого объема услуг по разработке английской версии портала Дія объявлен академией электронного управления Эстонии (eGA), сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

Англоязычную версию государственного онлайн-портала планируют запустить для предоставления е-услуг для иностранцев и граждан Украины, которые проживают за границей.

«Согласно условиям тендера задачи включают: подготовку промо-ролика; проведение, сопровождение и аналитику маркетинговой кампании в интернете; разработку интернет-страницы, направленной на оценку потенциальной целевой аудитории», – сообщает Минцифры в соцсети.

Ранее мы писали, что в Дія появятся новые услуги, которые позволят экономить время и силы.

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