Минцифры создаст англоязычную версию Дії
Английской версией государственного портала смогут воспользоваться иностранцы и украинцы, проживающие за рубежом.
Тендер на проведение исследования для определения необходимого объема услуг по разработке английской версии портала Дія объявлен академией электронного управления Эстонии (eGA), сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.
Англоязычную версию государственного онлайн-портала планируют запустить для предоставления е-услуг для иностранцев и граждан Украины, которые проживают за границей.
«Согласно условиям тендера задачи включают: подготовку промо-ролика; проведение, сопровождение и аналитику маркетинговой кампании в интернете; разработку интернет-страницы, направленной на оценку потенциальной целевой аудитории», – сообщает Минцифры в соцсети.
Ранее мы писали, что в Дія появятся новые услуги, которые позволят экономить время и силы.
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