В МОН дали рекомендации по работе школ на адаптивном карантине

Администрации учебных заведений призывают сделать приоритетом соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Минобразования обнародовало рекомендации по работе школ на адаптивном карантине с 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 22 февраля.

«Приоритетом организации функционирования учебных заведений остается неукоснительное соблюдение противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 22 августа 2020 №50″, – сказано в сообщении.

В случае организации дистанционного обучения учебное заведение должно действовать в интересах ребенка. Организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками. Должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с особыми образовательными потребностями с обязательным учетом индивидуальной программы.

Школа должна обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказывать им поддержку в образовательном процессе. В частности, для учеников, которые по уважительным причинам не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных им, – телефонной, почтовой связи и тому подобное.

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