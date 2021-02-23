Названы имена подозреваемых по делу о ПриватБанке

Троих бывших чиновников обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

Трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка объявили подозрения. Во вторник, 23 февраля, пресс-служба НАБУ назвала их должности, а источники Кorrespondent.net назвали имена подозреваемых.

Подозрение сообщили:

Экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету,

экс-первому зампредправления Владимиру Яценко,

экс-начальнице департамента финменеджмента Елене Бычихине (которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компнаии)

Бывших чиновников обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

Отмечается, что сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка, который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.

По данным следствия, подозреваемые в декабре 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средства банка в более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами ПриватБанка.

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