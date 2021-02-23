Палатка для кемпинга: домашний комфорт

Городского жителя отдых на природе манит и пугает одновременно: идет борьба вечерней прохлады под романтичный звон цикад с привычными благами цивилизации.

Городского жителя отдых на природе манит и пугает одновременно: идет борьба вечерней прохлады под романтичный звон цикад с привычными благами цивилизации.

Это, наверное, потому, что не всем известно о существовании комфортабельных многокомнатных палаток, надежно защищающих от дождя и насекомых. Такие есть: купить палатку в allo.ua для кемпинга – значит обеспечить себе комфорт даже в лесу.

Собственный шатер за городом

Кемпинговый отдых предполагает, что к месту временного загородного проживания вы будете добираться на авто, то есть можете взять с собой все, что нужно. Значит и палатка не имеет ограничений по весу и комфортности.

В палатке для кемпинга можно не только спать: она предназначена для полноценного проживания. Высота такой палатки позволяет ходить в полный рост, а «жилая площадь» может состоять из нескольких комнат, где разместится целая компания. Однако к выбору жилья нужно подходить тщательно, ведь на время отдыха – это ваш дом. При покупке нужно обратить внимание на следующие характеристики:

Конструкция – ее надежность обеспечивается дугами и растяжками. Дуги изготавливаются из прочных материалов: фибергласса, дюрапола либо алюминиевых сплавов – все материалы имеют хорошие характеристики и перечислены в порядке возрастания прочности и цены. Количество растяжек должно быть не менее четырех. От прочности конструкции зависит ветроустойчивость палатки.

Материал тента, швы, фурнитура. Важно, чтобы палаточная ткань имела высокую плотность – этот показатель влияет на прочность и устойчивость к деформации. Хорошо зарекомендовали себя ткани из полиамидного и полиэфирного сырья, например, оксфорд, монако. Швы должны быть ровными, прочными, без торчащих ниток и обязательно обработаны клеем. Аккуратно установленные замки и люверсы – также показатель качества палатки.

Водонепроницаемость – измеряется в миллиметрах водяного столба: если этот показатель выше 3000, то палатка сможет защитить от проливного дождя, 5000 – от продолжительного и сильного дождя, 1500 – рассчитаны на слабые осадки.

Паспорт. Ответственные производители снабжают свое изделие паспортом с указанием материалов, правил эксплуатации и ухода, гарантийных обязательств.

Если в придачу к палатке вы захватите принадлежности для сна (одеяла, спальники, надувающиеся коврики и подушки) и многофункциональный кухонный инвентарь для туризма, то необязательно искать официальную кемпинговую стоянку: с такой экипировкой можно комфортабельно расположиться в любом живописном уголке.

С кемпинговой палаткой можно комфортабельно отдыхать где угодно: на море, в лесу, на речке – выбор только за вами.