Экс-генпрокурор Рябошапка награжден премией Госдепа США за борьбу с коррупцией
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 февраля объявил о новой Международной премии поборников борьбы с коррупцией.
«Во всем мире коррупция угрожает безопасности и стабильности, препятствует экономическому росту, подрывает демократию и права человека, разрушает доверие к государственным институтам, способствует транснациональной преступности и выкачивает государственные и частные ресурсы. Администрация Байдена признает, что мы добьемся успеха в борьбе с этими проблемами, только работая вместе с преданными партнерами, включая смелых людей, которые отстаивают антикоррупционные усилия, и страны, работающие над выполнением своих обязательств в соответствии с международными антикоррупционными стандартами», – говорится в заявлении.
О том, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка стал лауреатом премии, сообщило посольство США в Украине.
«Поздравляем бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, одного из 12 лауреатов премии Государственного департамента по борьбе с коррупцией. Возглавленный ним процесс переаттестации прокуроров имел долговременное влияние и, при поддержке украинского правительства, был доведен до конца его преемником», – говорится в сообщении в Twitter.
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