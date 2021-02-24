В Украине объявили I уровень опасности из-за погодных условий

На дорогах в большинстве областей ожидается гололедица. Водителей призывают соблюдать дистанцию и отказаться от рискованных маневров на дороге.

Почти на всех дорогах Украины, кроме юга, в среду, 24 февраля, ожидается гололедица. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«24 февраля на дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

Из-за гололеда водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров на дороге.

Также водителей призывают во время снегопадов и гололеда на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Синоптики прогнозируют, что в среду будут снегопады в восьми областях. В центре и на севере Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в западных областях поднимется до +11 градусов, в центральных и южных областях будут наблюдаться заморозки, а на востоке и севере ударят морозы.

В Киеве и области сегодня будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от 0 до +3, ночью от -8 до -3 градусов.

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