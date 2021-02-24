Степанов объявил о начале вакцинации
Накануне в Украину поступила первая партия вакцины CoviShield. Сегодня утром ее начали развозить по регионам.
Глава Минздрава Максим Степанов в среду, 24 февраля, объявил о старте вакцинации от коронавируса.
«Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, согласно планам Минздрава, имеем такие договоренности и понимаем относительно поставки и сроков поставки вакцин в Украину. Прежде всего хочу сообщить, что сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19″, – заявил Степанов.
Он сообщил, что первые вакцины отправились в регионы Украины в 7:00.
«Задача мной поставлена четко – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки», – добавил министр.
Новости по теме
Запись на вакцинацию будет доступна с марта, однако, сама вакцинация для людей, не входящих в группы риска, в обозримом будущем доступна не будет.
Глава МОЗ сообщил, что договорился о дополнительных пяти тысячах доз вакцин американской компании Novavax, однако поставки будут не ранее июля.
В ходе транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцины.