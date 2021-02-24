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11:00 24 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Степанов объявил о начале вакцинации

Накануне в Украину поступила первая партия вакцины CoviShield. Сегодня утром ее начали развозить по регионам.

Глава Минздрава Максим Степанов в среду, 24 февраля, объявил о старте вакцинации от коронавируса.

«Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, согласно планам Минздрава, имеем такие договоренности и понимаем относительно поставки и сроков поставки вакцин в Украину. Прежде всего хочу сообщить, что сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19″, – заявил Степанов.

Он сообщил, что первые вакцины отправились в регионы Украины в 7:00.

«Задача мной поставлена четко – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки», – добавил министр.

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Тэги: вакцинация, степанов

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