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Главная » Украина » Политика
13:00 24 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Степанов ожидает поставки 22 млн доз вакцин

Украина имеет договоренности о поставках в течение года вакцин, которых хватит на прививки лишь для 11 миллионов украинцев.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина ожидает получить в текущем году по меньшей мере 22,6 миллиона доз вакцин разных производителей против коронавируса. Об этом он заявил на брифинге в среду, 24 февраля.

По его словам, «этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в текущем году».

Однако, поскольку большинство вакцин нужно вводить двумя дозами, 22,6 млн вакцин хватит для вакцинации лишь 11,3 млн украинцев.

«В рамках визита в Индию удалось решить несколько стратегических задач, в частности предварительно договориться о дополнительной партии вакцин разработки американской компании Novavax. Впереди контрактирование еще 5 млн вакцин компании NovaVax», – сказал Степанов.

Он отметил, что на сегодняшний день ожидаются поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX – более чем 100 тысяч доз, от компании Sinovac – порядка 2 миллионов доз, компании AstraZeneca – 1,5 миллиона доз должны получить от Serum Institute и также до 4 миллионов от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX.

«От компании NovaVax 10 миллионов доз вакцин у нас уже подписано и на 5 миллионов рассчитываем в ближайшее время заключить контракт согласно достигнутым мною договоренностям», – сказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав не собирается останавливаться и будет еще контрактовать закупку вакцин.

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Тэги: вакцинация, степанов

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