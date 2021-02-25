Пентагон назвал Россию угрозой для США и Европы
Об этом заявил глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс, сообщает пресс-служба Пентагона.
«Россия остается устойчивой угрозой существования Соединенных Штатов и наших европейских союзников», — сказал он.
Уолтерс заявил, что Москва стремится сохранить свою сферу влияния с советских времен. По его словам, она использует нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании, чтобы «запугать, ослабить и разделить» союзников США.
«Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру», — добавил генерал.
По его словам, противники Америки и Европы усиливают агрессию путем кибератак и дезинформации. И если эти действия не остановить, то они могут перерасти в еще большую агрессию.
«Мы живем в эпоху глобальной конкуренции за власть. Победа в эту эпоху означает, что глобальная конкуренция за власть не перерастет в глобальную войну за власть», — подчеркнул Уолтерс.
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