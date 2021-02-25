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12:48 25 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьер-министр Армении обвинил своих военных в попытке госпереворота

Ранее Генштаб Вооруженных сил страны потребовал отставки премьер-министра и правительства республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Глава правительства также уволил начальника Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Пашинян призвал своих сторонников сегодня, 25 февраля, выйти на площадь Республики в Ереване.

«Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Через несколько минут Пашинян обратился к жителям страны и объявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и его заместителя. «Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решение снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача — сохранение гражданской и народной власти», — заявил в обращении премьер-министр.

Накануне Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна и возглавляемое им правительство. Военные выразили протест в связи с увольнением первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна, назвав это решение «недальновидным и необоснованным», не учитывающим национальным и государственных интересов. «Основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным», — отмечено в заявлении военных.

В документе подчеркивается, что премьер-министр и правительство страны «больше не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа сложившейся ситуации» и должны уйти в отставку. «ВС Армении долгое время терпели «атаки» властей по дискредитации ВС, однако все имеет свои границы», — подчеркнули военные и предостерегли власти от применения силы против народа, «чьи сыны погибли, защищая Родину и Арцах (Нагорный Карабах)».

Ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил страны Тирана Хачатряна. Накануне он рассмеялся в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы правительства о «неразорвавшихся» ракетах оперативных комплексов «Искандер». В Минобороны заявили, что СМИ вырвали слова военачальника из контекста.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. С начала столкновений Баку и Ереван трижды договаривались о перемирии, но оно каждый раз нарушалось. 9 ноября 2020 года Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий. Документ предусматривает размещение в регионе российских миротворцев. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. После этого в Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна.

P.S. Сейчас в центре Еревана, недалеко от площади Свободы, где назначены сразу два митинга, уже происходят небольшие стычки между сторонниками Пашиняна и его противниками.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который в январе заявил о планах участвовать в досрочных парламентских выборах, призвал сторонников поддержать армию.

«В этот роковой момент призываем вас быть хозяевами нашего государства, встать рядом с нашими Вооруженными силами, рядом с Армянской армией. Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», — говорится в  обращении Кочаряна

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Тэги: Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Оник Гаспарян

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