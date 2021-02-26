Зеленский снова созывает заседание СНБО
Возникла необходимость в принятии оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности, пояснили на Банковой.
Президент Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 25 февраля.
Указано, что заседание нужно провести в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.
«Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова. Вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально», – говорится в сообщении.
Напомним, 19 февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, в частности – против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
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