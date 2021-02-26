Правила и критерии подбора мужских кроссовок

Подбор качественной и удобной обуви должен сопровождаться подробным анализом огромного количества характеристик.

Подбор качественной и удобной обуви должен сопровождаться подробным анализом огромного количества характеристик. Необходимо выбирать не только по внешнему виду, но и по характеристикам, параметрам и дополнительному функционалу. Кроссовки должны идеально сидеть на ноге, не мешать ходьбе, бегу или тренировкам.

Выбор кроссовок огромен. Производители разделяют беговые модели, ежедневные, для баскетбола, тренинга, волейбола и других видов спорта. Многие используют кроссовки как удобную обувь на каждый день благодаря легкости и анатомически правильной форме.

Ключевые особенности обуви

Есть ряд критериев, которые являются общими факторами выбора. Если хочется купить кроссовки необходимо помнить о данных особенностях:

Хорошая амортизация . Равномерное распределение веса по стопе и поглощение удара гарантирует комфорт и безопасность для человека. Амортизация важна как во многих видах спорта, так и во время ходьбы. Вентиляция . Вставка сетчатого материала или бесшовный текстиль гарантируют идеальные условия для дополнительной вентиляции. В таких кроссовках каждый будет чувствовать себя более комфортно. Натуральные материалы . Состав верхней части кроссовок часто включает в себя кожу. Этот материал отлично тянется и защищает ноги. Сцепление с поверхностью . Специальный протектор, рифление или резиновая подметка являются хорошим способом создать сцепление с теми или иными поверхностями. Гибкость . Гибкий каркас кроссовок подходит для занятий баскетболом или фитнесом.

Самый главный критерий выбора – это размер. Если кроссовки большие или маленькие, все остальные преимущества и особенности обуви не будут являться ключевыми.

Материалы производства кроссовок

Чаще всего используется материал ЭВА. Это легкий, пористый, полимерный материал, являющийся очень гибким, устойчивым и с прекрасными амортизирующими свойствами. Теплоизоляционные характеристики данного материала намного лучше, если сравнивать с резиновой и другими видами подошвы.

Резина часто используется как основа производства подметки, гарантируя прекрасное сцепление в зависимости от условий их использования. Дополнительно резиновые накладки придают обуви прочности, надежности и долговечности. Текстиль применяется для создания верхней части кроссовок, чтобы обеспечить вентиляцию и реализовать хоть какие-нибудь дизайнерские идеи.

Как выбрать кроссовки?

Ключевой элемент подбора – это назначение обуви (спорт, прогулки, походы и путешествия) и размер. Каждый бренд дополняет свои линейки размерной сеткой. Это позволяет за несколько минут подобрать оптимальный размер, основываясь на длине ступни.

От искусственной кожи стоит отказаться, если кроссовки будут использоваться часто. Есть вероятность, что нога будет потеть, а это вызывает дискомфорт для человека. Натуральные материалы и легкость в ходьбе – это то, что нужно при постоянном ношении кроссовок.