Опубликована повестка дня заседания СНБО

Совет рассмотрит стратегию деоккупации Крыма и противодействие угрозам национальной безопасности.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-центр СНБО в пятницу, 26 февраля.

В частности, в закрытом режиме будет рассмотрен проект Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Кроме того, члены СНБО обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушение присяги; а также применение санкций.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Возникла необходимость в принятии оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности, пояснили на Банковой.

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