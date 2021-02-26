США нанесли авиаудары в Сирии по указанию президента

Американские военные 25 февраля по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудары в Сирии по объектам ополченцев, поддерживаемым Ираном. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, удары были нанесены «по указанию президента Байдена» в ответ на недавние нападения на американских военных и силы коалиции в этом регионе. «Операция является недвусмысленным сигналом: президент Байден будет действовать, чтобы защитить персонал американской коалиции», — заявил представитель Пентагона.

В результате ударов были уничтожены несколько объектов, принадлежащих группировкам «Катаиб Хезболла», «Катаиб Саид аль-Шухада» и другим боевикам, которых поддерживает Иран. Также убита небольшая группа боевиков, сказал официальный представитель США.

По словам источника, место, по которому был нанесен удар, предположительно, использовалось ополченцами для контрабанды оружия.

15 февраля американская военная база, расположенная в международном аэропорту Эрбиль в Ираке, подверглась ракетному обстрелу. В результате погиб один подрядчик, ранения получили американский военный и несколько специалистов из США. Спустя несколько дней еще один удар нанесли по базе американских войск к северу от Багдада, пострадал как минимум один американец.