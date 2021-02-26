Мировые лидеры подпишут Крымскую хартию – МИД

Этот документ станет кодификацией политики непризнания действий России в Крыму, пояснила Эмине Джапарова.

На саммите Крымской платформы 23 августа при участии мировых лидеров планируется принятие документа Крымская хартия, осуждающего политику России в отношении Автономной Республики Крым. Об этом сказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Интерфакс-Украина.

«Ключевым событием, которое запустит Крымскую платформу, станет саммит 23 августа. Будет приниматься большой документ политического характера – Крымская хартия, который фактически зафиксирует политику давления, осуждения злодеяний Российской Федерации. Это будет кодификацией политики непризнания действий России», – заявила Джапарова во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации АРК на телеканале Дом.

По ее словам, президент Латвии Эгилс Левитс уже принял приглашение принять участие в саммите.

«Президент (Украины Владимир Зеленский – ред.) подписал большое количество приглашений своим визави в других странах. Только-только начали раздавать эти приглашения, потому сейчас не могу дать фидбек. Например, президент Латвии уже согласился приехать на этот саммит. Мы ждем высокого представительства в этот день», – указала замминистра.

Она напомнила, что «семь лет в Украине длились только дискуссии и заявления, который носили спорадический характер». Поэтому «для Украины было принципиальным систематизировать и дать вектор развития всем существующим инициативам в отношении Крыма, а также привнести новые», отметила первый замглавы МИД.

«Конечная цель для нас – деоккупация Крыма», – подчеркнула Джапарова.

Она также добавила, что «цели деоккупации Крыма невозможно будет достигнуть, если не поддерживать данную тематику как во внутриукраинском распорядке дня, так и на международной арене». В самой же структуре Крымской платформы, по ее словам, предусмотрено широкое представительство и участие и парламента, гражданских ассоциаций и экспертов.

Напомним, что 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя.

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