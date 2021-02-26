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20:00 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина передала Евросоюзу новые списки для введения санкций против РФ

Новые списки касаются нарушений Россией прав человека в аннексированном Крыму, говорит представитель Украины в ЕС.

Украина передала Евросоюзу списки для введения новых санкций против России из-за нарушений прав человека в аннексированном Крыму. Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в интервью Левому берегу в пятницу, 26 февраля.

По его словам, ЕС недавно утвердил санкционный механизм ЕС за нарушения прав человека.

«Могу вам сказать, что он будет весьма эффективным. Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе. Думаю, это будет один из важных элементов в рамках «Крымской платформы», – сказал Точицкий.

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Тэги: санкции, ес, крым, рф

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