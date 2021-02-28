Шмыгаль: все желающие смогут привиться до конца года
Очередь на вакцинацию можно будет зарегистрировать через приложение или вебпортал «Дія».
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Сейчас Украина уже имеет контракты на 30 миллионов доз вакцин.
«Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это – наш путь возвращения к привычной жизни», – заявил Шмыгаль.
Он добавил, что на следующей неделе в Украине должны представить новый проект, который позволит записываться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал «Дія».
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