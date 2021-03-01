Бывший генпрокурор Луценко будет вести политическое телешоу
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на «5 канале». Об этом сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский.
«Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу», – сказал Мжельский, комментируя рекламу с Луценко, которая появилась на этой неделе.
Напомним, что владельцем «5 канала» является Петр Порошенко. Они с Луценко – кумовья, в 2013 году Луценко с женой Порошенко крестил дочку Юрия Стеця.
В 2016-2019 годах Луценко был генеральным прокурором при президенте Порошенко, а до этого возглавлял фракцию «Блок Петра Порошенко» и одноименную партию.
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