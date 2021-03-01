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02:48 01 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывший генпрокурор Луценко будет вести политическое телешоу

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на «5 канале». Об этом сообщил генеральный директор канала Владимир Мжельский.

«Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу», – сказал Мжельский, комментируя рекламу с Луценко, которая появилась на этой неделе.

Напомним, что владельцем «5 канала» является Петр Порошенко. Они с Луценко – кумовья, в 2013 году Луценко с женой Порошенко крестил дочку Юрия Стеця.

В 2016-2019 годах Луценко был генеральным прокурором при президенте Порошенко, а до этого возглавлял фракцию «Блок Петра Порошенко» и одноименную партию.

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Тэги: телевидение, Юрий Луценко
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