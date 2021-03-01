Две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка в домогательствах

Две бывшие помощницы губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили его в сексуальных домогательствах.

Сначала об этом рассказала журналистам бывшая чиновница Линдси Бойлэн. По ее словам, губернатор несколько раз демонстрировал неприемлемое поведение в период с 2016 по 2018 год. Бойлэн утверждает, что Эндрю Куомо делал неоднозначные комментарии в ее сторону, мог предложить сыграть в покер на раздевание, неожиданно поцеловать ее в губы или коснуться нижней части ее спины или ног.

Через несколько дней после опубликованной истории Линдси Бойлэн с обвинениями выступила вторая бывшая помощница Куомо – 25-летняя Шарлотт Беннетт. Она рассказала в интервью New York Times, что губернатор демонстрировал к ней нескрываемый сексуальный интерес прошлой весной и летом.

Среди прочего женщина рассказывает об одном случае в июне, когда по ее словам, Эндрю Куомо задавал ей вопросы о личной сексуальной жизни и интересовался, находится ли она в моногамных отношениях, имела ли когда-либо секс со старшим мужчиной. Также, утверждает женщина, губернатор сказал, что «сам он открыт для отношений с женщинами, которым около двадцати».

Как Беннетт, так и Бойлэн утверждают, что они рассказывали эти истории своему близкому окружению, но не решались предавать их огласке сегодня.

Сам Эндрю Куомо все обвинения отвергает. В комментарии The New York Times он подтвердил, что задал Шарлотт Беннет личные вопросы, но по его мнению, он действовал по-менторски.

«Я никогда не заигрывал с мисс Беннет, как и никогда не намеревался действовать каким бы то ни было неприемлемым способом», – сказал Куомо. В то же время губернатор опроверг историю, которую рассказала Линдси Бойлэн.

Губернатор попросил о независимом расследовании, пообещал полное сотрудничество со следствием и призвал жителей Нью-Йорка не спешить с выводами.

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