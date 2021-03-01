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11:00 01 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцам открыли въезд в Грузию

С 1 марта украинцы могут самолетом путешествовать в Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Украинцы с понедельника, 1 марта, смогут приехать в Грузию самолетом при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

При этом тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета в Грузию. С 1 марта на этих же условиях открывается въезд гражданам Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.

Также на третий день пребывания в Грузии гражданам этих стран придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Кроме того, перед пересечением границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).

Отметим, что сухопутные границы Грузии для иностранцев, как и раньше, остаются закрытыми.

Источник:
Тэги: Грузия, границы, коронавирус
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