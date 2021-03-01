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10:30 01 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Работники посольства Украины в Польше попались на контрабанде

МИД Украины уже отозвало сотрудников, назвав этот случай «вопиющим» и пообещав «тщательное и быстрое» расследование.

МИД Украины отозвало двух сотрудников посольства в Польше, которых подозревают в контрабанде. Об этом заявил министр Дмитрий Кулеба в Facebook в понедельник, 1 марта.

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий», – написал Кулеба.

По его словам, обоих сотрудников немедленно отозвали из долгосрочной зарубежной командировки и их работа в посольстве завершилась. В ближайшие часы все формальности по этому вопросу будут завершены.

«Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование по выявленным фактам. Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения», – добавил глава МИД.

Кроме того, ведомство будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых ожидает быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.

Напомним, что ранее в Украину пытались ввезти контрабанду кубинских сигар. Также таможенники в Борисполе изъяли чемоданы гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона.

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Тэги: Польша, контрабанда, граница, Работники, Кулеба, поосольство
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