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12:00 01 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина в ТКГ заявила о провокации РФ на Донбассе

Россия пытается легитимизировать участие своих военных в центре по контролю за прекращением огня.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу заявляет о провокации России с попыткой легитимизировать участие российских военных в Общем центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Сообщается, что накануне руководитель украинской стороны центра генерал-майор Сергей Салкуцан прислал главе СММ ОБСЕ ноту о провокационных действиях оккупационных сил.

«По имеющейся в УС СЦКК информации Российской Федерацией проводится ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как «… единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении..

Отмечается, что с этой целью 27 февраля на позициях одного из подразделений 2 АК была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев. При этом заявляется, что такая оценка, якобы, была дана представителями СММ ОБСЕ по некоторых западноевропейских странах.

«К проведению вышеуказанных съемок были привлечены военнослужащие 2 АК, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого «представительства ЛНР в СЦКК», – отмечают в делегации.

Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня.

«Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате Нормандской четверки, а именно в точном соблюдении этих договоренностей и состоит действенный механизм мирного урегулирования», – резюмировали в Киеве.

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Тэги: Донбасс, военные учения, рф, тгк
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