Зеленский назвал «болезни» системы правосудия
В Украине катастрофическая нехватка судей и проблемы с доступом к правосудию. Система нуждается в изменениях, считает президент.
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 марта, открыл форум Украина 30, посвященный системе правосудия.
Так, президент выступил за изменения в системе и назвал ее главные «болезни».
В первую очередь он отметил нехватку судей, из-за чего украинцы вынуждены месяцами и годами ждать решений судов.
«В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия», – считает Зеленский.
Он добавил, что систему должны заполнить добропорядочные и профессиональные судьи.
«Брак добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений», – сказал президент.
Кроме того, Зеленский отметил, что успешная судебная реформа является катализатором интеграции Украины в ЕС и НАТО.
«И самое главное – обеспечение гражданам права на честный и независимый суд – это базовый принцип любого демократического государства», – заявил президент.
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