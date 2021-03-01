Зеленский назвал «болезни» системы правосудия

В Украине катастрофическая нехватка судей и проблемы с доступом к правосудию. Система нуждается в изменениях, считает президент.

Так, президент выступил за изменения в системе и назвал ее главные «болезни».

В первую очередь он отметил нехватку судей, из-за чего украинцы вынуждены месяцами и годами ждать решений судов.

«В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия», – считает Зеленский.

Он добавил, что систему должны заполнить добропорядочные и профессиональные судьи.

«Брак добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений», – сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что успешная судебная реформа является катализатором интеграции Украины в ЕС и НАТО.