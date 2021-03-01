В Раде усилили борьбу с «кнопкодавством»

В парламенте установили считывающую отпечаток пальца сенсорную кнопку для голосования. Новая система заработает уже завтра.

В Верховной Раде установили считывающую отпечаток пальца сенсорную кнопку для голосования в рамках борьбы с кнопкодавством. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 1 марта.

«На прошлой неделе была проведена работа и тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, она прошла проверку соответствующей организации и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования во время заседаний Верховной Рады», – сказал он.

Разумков подчеркнул, что данная система не будет позволять «применять кнопкодавство в стенах Верховной Рады».

«Если она будет работать, то нет смысла привязывать карточки к месту», – резюмировал глава парламента.

Он предложил главам фракций и депутатских групп собраться завтра в 9:45, чтобы все смогли протестировать ее работу.

Также в зале Рады были установлены дополнительные камеры наблюдения.

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