В Раде усилили борьбу с «кнопкодавством»
В парламенте установили считывающую отпечаток пальца сенсорную кнопку для голосования. Новая система заработает уже завтра.
В Верховной Раде установили считывающую отпечаток пальца сенсорную кнопку для голосования в рамках борьбы с кнопкодавством. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 1 марта.
«На прошлой неделе была проведена работа и тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, она прошла проверку соответствующей организации и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования во время заседаний Верховной Рады», – сказал он.
Разумков подчеркнул, что данная система не будет позволять «применять кнопкодавство в стенах Верховной Рады».
«Если она будет работать, то нет смысла привязывать карточки к месту», – резюмировал глава парламента.
Он предложил главам фракций и депутатских групп собраться завтра в 9:45, чтобы все смогли протестировать ее работу.
Также в зале Рады были установлены дополнительные камеры наблюдения.
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