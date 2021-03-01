Экс-президент Франции получил срок в тюрьме

Николя Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием.

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к одному году тюрьмы и двум – условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием.

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении положением, сообщает AFP.

Национальная финансовая прокуратура требовала для экс-главы государства четыре года лишения свободы. Суд, реагируя на это, постановил приговорить Саркози к трём годам ограничений: год бывший президент проведёт в колонии, ещё два года наказание будет действовать условно. Сам Саркози предъявленные ему обвинения не раз отрицал. Суду он говорил, что «никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния», замечает RFI.

Саркози признали виновным в том, что он пытался с помощью подкупа получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. В качестве улик обвинение предоставило в суд записи телефонных разговоров бывшего президента.

Сейчас против Саркози расследуется еще одно уголовное дело. Бывшего президента подозревают в том, что он незаконно получал финансирование от президента Ливии Муаммара Каддафи.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

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