Украина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году
Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, в Украина рассчитывает получить еще 2,9 млрд долларов.
«Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 млрд долларов – 2,1 миллиарда мы уже получили», – сказал Устенко.
По его словам, «сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается».
«Верховная Рада должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша. Речь идет о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры», – отметил советник президента.
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