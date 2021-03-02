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07:55 02 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России педофил-убийца отсудил у колонии 30 тысяч рублей за отсутствие горячей воды

Николай Чигиринских, осужденный пожизненно за убийства и изнасилования девочек, просил суд обязать ГУ ФСИН устранить нарушение и выплатить ему компенсацию.

Николай Чигиринских, осужденный пожизненно за убийства и изнасилования девочек, взыскал с хабаровской колонии ИК-6 ГУ ФСИН России 30 тыс. рублей за отсутствие горячей воды. В своем заявлении он просил суд обязать ГУ ФСИН устранить нарушение и выплатить ему компенсацию.

Городской суд Первоуральска частично удовлетворил требования заключенного. В заявлении Чигиринских указывал сумму в евро, посчитав, что за каждый день с 9 апреля 2018 года ему должны компенсировать примерно 1,2 евро. Но суд решил, что в итоге ему должно быть выплачено 30 тыс. рублей.

В январе 2010 года Чигиринских был приговорен к пожизненному лишению свободы. По данным Свердловского областного суда, в 2005, 2008 и 2009 годах он убил трех девочек возрастом от 8 до 10 лет, которых насиловал, душил и резал ножом. Первой жертвой 26-летнего рабочего Новотрубного завода стала восьмилетняя девочка. Маньяк напал на нее 3 июля 2005 года, надругался над ней, убил и закопал тело в безлюдном месте. Пока Чигиринских не задержали, девочка считалась пропавшей без вести. В сентябре 2008 года жертвой маньяка стала семилетняя девочка, которую он изнасиловал и задушил, когда та возвращалась из школы.

Последней жертвой маньяка стала девятилетняя ученица третьего класса. Чигиринских надругался над своей жертвой и убил ее в подвале заброшенного детского сада в мае 2010 года. Его задержали на месте преступления. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Чигиринских есть расстройства, но нет патологии, он ясно осознавал характер и степень общественной опасности своих действий.

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Тэги: маньяки, педофил, горячая вода
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