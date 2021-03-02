Заслуженной артистке РФ запретили въезд в Украину

В Украине актриса планировала принять участие в киносъемках, но ее отправили обратным рейсом в Беларусь.

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису театра и кино за незаконное посещение аннексированного Крыма. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 2 марта.

Указано, что накануне россиянка прилетела в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска. В ходе контроля пограничники выяснили, что женщина находилась в Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда.

При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время, зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины.

По ее словам, в Украине актриса планировала принять участие в киносъемках.

За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года, а также наложили штраф.

Сейчас россиянка вылетела за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь.

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